ŞİŞLİ’de 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu, evindeki odasında başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bıyıkoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıkoğlu’nun odasından silah sesi geldiğini duydu.

SİLAH SESİNİ DUYUP ODASINA KOŞTU

Silah sesinin ardından oğlunun odasına giren anne, Batuhan Bıyıkoğlu’nu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., olay sırasında dışarıda bulunan emekli polis eşi İlhami B.’ye (64) haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bıyıkoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan Bıyıkoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu anne Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını anlattı.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Batuhan Bıyıkoğlu’nun yaklaşık 2 aydır işsiz olduğu öğrenildi. Annesi, oğlunun bildiği kadarıyla herhangi bir borcunun veya psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

ODADA NOT VE SİLAH BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Notta telefonda bir kayıt bırakıldığına ilişkin ifade bulunduğu, yapılan kontrolde telefonda yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Odada ayrıca seri numarası silinmiş bir tabanca ve kovan bulundu. Tabanca, kovan ve cep telefonu ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Bıyıkoğlu’nun ölümüne ilişkin polis soruşturması devam ediyor.