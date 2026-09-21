Zürih'ten kamp çalışmaları için Antalya'nın Belek turizm merkezine gelen İsviçre milli takımı kafilesi, uçuş sonrası bagaj sorunu yaşadı. Pazar günü Edelweiss hava yollarına ait WK186 sefer sayılı uçakla seyahat eden 161 yolcunun 49 parça eşyası, kargo kapasitesi dolduğu için uçağa yüklenemedi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Murat Yakın'ın da aralarında bulunduğu kafilenin futbol topları ve antrenman ekipmanları Zürih Havalimanı'nda kaldı. Yıldız oyuncu Granit Xhaka'nın yer almadığı kafiledeki yoğun ekipman yükünün, diğer yolcuların valizlerinin de geride kalmasına neden olduğu aktarıldı.

ŞİRKETTEN KAPASİTE AÇIKLAMASI

Edelweiss hava yolu şirketi sözcüsü Andreas Meier, uçaktaki yüksek bagaj hacminin kargo limitlerini aştığını bildirdi. Meier, geride kalan eşyalar arasında hem milli takıma hem de diğer yolculara ait valizlerin bulunduğunu ifade etti. Pazartesi sabahı teslim edileceği duyurulan bagajların bir kısmının öğleden sonra yolculara ulaştığı, gün sonunda ise tüm eksik eşyaların Antalya'ya getirilerek sorunun çözüldüğü açıklandı.

BELEK KAMP MERKEZLERİNİN LOJİSTİK YÜKÜ

Avrupa'nın önde gelen futbol takımlarının hazırlık kampları için sıklıkla tercih ettiği Belek bölgesi, kış ve bahar aylarında yoğun bir spor turizmi hareketliliğine ev sahipliği yapıyor. Takımların beraberinde getirdiği ağır antrenman ve sağlık ekipmanları, zaman zaman hava yolu şirketlerinin standart kargo planlamalarında benzer lojistik aksamalara yol açabiliyor.