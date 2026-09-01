Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yörenler Mahallesi'nde tespit edilen tarihi kalıntılar koruma altına alındı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan ve 1 Eylül 2026 tarihli, 33357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, bölgedeki iki farklı alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Kurulun 18 Ağustos 2026 tarihli ve 22521 sayılı kararı kapsamında, özel mülkiyete ait 129 ada 10, 12 ve 13 numaralı parseller ile Hazine'ye ait orman vasıflı 11 numaralı parselde Antik Dönem yerleşim izlerine rastlandı. Resmi verilere göre, özel mülkiyetteki 129 ada 10 parselin 9 bin 446,55, 12 parselin 2 bin 437,10 ve 13 parselin 2 bin 601,10 metrekare büyüklüğünde olduğu, toplam alanın ise 14 bin 484,75 metrekareye ulaştığı bildirildi. Kararla birlikte bu alanların sit sınırları netleştirilerek haritalandırıldı.

KAYA RESİMLERİ VE TÜMÜLÜSLER TESPİT EDİLDİ

Aynı bölgede alınan 22520 sayılı bir diğer kurul kararı ise Hazine mülkiyetindeki orman vasıflı 136 ada 1 parseli kapsıyor. Bu alanda yapılan incelemelerde Antik ve Geç Antik Çağ'a ait kaya resimleri, tümülüsler ve çeşitli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Söz konusu bulguların niteliği göz önüne alınarak bu bölge de 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne dahil edildi.

1. DERECE SİT İLANI BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatına göre, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölgeler kesinlikle korunması gereken alanlar statüsüne giriyor. Bu tescil kararıyla birlikte, Yörenler Mahallesi'ndeki söz konusu parsellerde yeni yapılaşma tamamen durdurulurken, alanlarda bundan sonra yalnızca bilimsel amaçlı kazı, koruma ve yüzey araştırmalarına izin verilebilecek.