SÜPER Loto’da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha tamamlandı. 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığı ve kazandıran numaralar belli oldu.

Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişte 1 ile 60 arasındaki numaralardan 6’sı belirlendi. Büyük ikramiyenin 507 milyon TL’yi aşması, çekilişe yönelik ilgiyi artırırken sonuçların açıklanmasıyla gözler 6 bilen kategorisine çevrildi.

KAZANDIRAN 6 NUMARA BELLİ OLDU

20 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar şöyle:

14 - 16 - 43 - 54 - 55 - 56

Kuponlarında bu numaralara yer veren şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlarını kontrol etmeye başladı.

507 MİLYON TL’NİN SAHİBİ ÇIKMADI

Çekilişte kazandıran 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden olmadı. Böylece 507 milyon 226 bin 978 TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

Dev ikramiye, Süper Loto’nun bir sonraki çekilişine aktarıldı. Böylece yeni çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye tutarının daha da yükselmesinin önü açıldı.

GÖZLER BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞTE

Yarım milyar lirayı aşan ikramiyenin devretmesiyle birlikte Süper Loto takipçilerinin gözü bir sonraki çekilişe çevrildi. Büyük ikramiye, yeni çekilişte 6 sayının tamamını doğru tahmin eden kişi ya da kişiler arasında oyun kurallarına göre dağıtılacak.

6 bilen çıkmaması durumunda ise ikramiye sonraki çekilişe aktarılmaya devam edecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto oynayanlar kuponlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından kontrol edebiliyor. Çekiliş tarihi seçildikten sonra açıklanan numaralar görüntülenerek kupondaki sayılarla karşılaştırılabiliyor.

Online olarak oynanan kuponlarda ise kazanılan ikramiyeler kullanıcı hesabı üzerinden görüntülenebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto’da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kupon oluşturuyor. Çekilişte de aynı sayı aralığından 6 kazanan numara belirleniyor.

Oyuncuların çekilişte belirlenen sayılardan kaçını doğru tahmin ettiklerine göre ikramiye kategorileri oluşuyor. 6, 5, 4, 3 veya 2 sayıyı doğru bilenler ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor.

Süper Loto kuponları Milli Piyango Online ve Milli Piyango uygulamasının yanı sıra yetkili satış noktalarından da oynanabiliyor.

20 Eylül çekilişinde büyük ikramiyenin sahibini bulmamasıyla birlikte 507 milyon 226 bin 978 TL’lik dev tutar bir sonraki çekilişe devretti.