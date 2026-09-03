674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 12. Temsili Yörük Göçü, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşte, katılımcılar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Güreş Ağası Hakan Çetin'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri kortejin en önünde yer aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Yörük Türkmen dernekleri ve vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

GELENEKSEL YÖRÜK GÖÇÜNDE NELER YAŞANDI?

Tören sonrasında katılımcılara hitap eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Yörük kültürünün paylaşmak ve dayanışma anlamına geldiğini vurguladı. Özdemir'in aktardığına göre, bu kadim mirasın gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Özdemir, "Yörüklük obada ekmeğini bölüşmek, yolda yükünü paylaşmak, dara düşenin elinden tutmaktır" ifadelerini kullandı.

674 YILLIK GÜREŞ VE GÖÇ GELENEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türk spor tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu asırlık güreş geleneğiyle entegre edilen Temsili Yörük Göçü, bölgenin göçebe kültürünü, tarım ve hayvancılığa dayalı tarihi yaşam tarzını günümüz kent yaşamına taşıyarak kültürel hafızayı canlı tutma işlevi görüyor.

İLÇEYE KAZANDIRILAN YENİ SAĞLIK MERKEZİ HANGİ HİZMETİ VERECEK?

Etkinlikler kapsamında ayrıca sağlık alanında yeni bir merkezin açılışı gerçekleştirildi.

ATSO

Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi bünyesinde hizmet verecek olan Elmalı Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi içerisindeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) faaliyete geçti. Kurumlar arası işbirliğiyle ilçeye kazandırılan merkezin açılışına katılan protokol üyeleri, tesisin bölge halkına şifa getirmesini diledi.