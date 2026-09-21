Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) haftanın tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden erişime açılan görüntülerde, hakemlerin saha kenarındaki VAR monitöründe yaptıkları incelemelerin sesli diyalogları yer aldı. Yayınlanan kayıtlarda özellikle Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Amedspor-Beşiktaş mücadelesindeki penaltı kararı öne çıktı.

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KART DİYALOĞU

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Batuhan Kolak'ın VAR uyarısıyla monitöre gittiği anların konuşmaları saniye saniye aktarıldı. VAR hakemi, Kolak'ı "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyorum" sözleriyle kenara davet etti.

İnceleme sırasında VAR odasından, "Bacağın gelişini ve açıkça dize doğru olan teması göreceksin" bilgilendirmesi yapıldı. Görüntüleri izleyen hakem Batuhan Kolak, teması gördüğünü belirterek 18 numaralı oyuncu için kırmızı kart kararı vereceğini bildirdi.

ŞEFFAFLIK ADIMI UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR

Federasyonun uygulamaya koyduğu şeffaflık adımları kapsamında, sahada hakemin monitöre giderek izlediği tüm VAR pozisyonlarının sesli kayıtları haftalık olarak yayınlanıyor. Bu standart prosedür sayesinde, futbol kamuoyunun tartışmalı kararlardaki hakem değerlendirme sürecini doğrudan takip etmesi sağlanıyor.