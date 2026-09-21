AA'nın aktardığına göre, Eskişehir'den umre ziyaretine giden Ünlüce ailesi, Kabe'de yaşadıkları bir tartışma nedeniyle sekiz aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Olay, ailenin ziyaretlerinin 24. gününde sabah namazı sırasında meydana geldi.

Tavaf namazı kıldıkları esnada bir polis memurunun seccadelerine basması üzerine tepki gösteren aile fertleri ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan anne Havva Ünlüce (61) ve kızları Semra Karakaya ile Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün, oğul Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı.

HAPİS CEZASI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan aileye, dava süresince ülkeden çıkış yasağı getirildi. Beş kez hakim karşısına çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce 5 ay, anne ve kızları ise üçer ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile şu an istinaf mahkemesinden gelecek lehte kararı bekliyor.

YURT DIŞINDAKİ ADLİ SÜREÇLER NASIL İŞLİYOR?

Yurt dışında adli vakalara karışan Türk vatandaşları için yargı ve istinaf süreçleri tamamen sonuçlanana kadar bulundukları ülkeden ayrılmalarına yasal olarak izin verilmiyor. Bu bekleme sürecinde Cidde Başkonsolosluğu'nun aile ile düzenli temas halinde olduğu ve diplomatik çerçevede süreci takip ettiği bildirildi.

Eskişehir'de emlak danışmanlığı yapan Serdar Ünlüce, polise kesinlikle şiddet uygulamadıklarını, sadece annesini koruma refleksiyle hareket ettiğini belirtti. Tansiyon ve şeker hastası olan 61 yaşındaki annesi ile Türkiye'deki çocuklarından ayrı kalan aile üyeleri, istinaf mahkemesinin kararını verip sürecin bir an önce sonlanmasını bekliyor.