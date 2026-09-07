Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, başpehlivanlık finaliyle tamamlandı. Recep Gürbüz Stadı’ndaki organizasyonda Orhan Okulu, finalde Osman Kan’ı geride bırakarak Elmalı’daki 7’nci başpehlivanlığını elde etti.

“Türk’ün ilk er meydanı” olarak anılan Elmalı’daki organizasyon aynı zamanda CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin sezon finali oldu. Üç gün süren güreşlerde 72 başpehlivanın yanı sıra alt boylarla birlikte 1400’ün üzerinde pehlivan mücadele etti.

FİNAL BİR SAATİ AŞTI

Finale yükselen Orhan Okulu ile Osman Kan arasındaki mücadele bir saatten uzun sürdü ve puanlama bölümüne taşındı. Karşılaşmanın son bölümündeki pozisyon hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra galip Orhan Okulu olarak açıklandı. Böylece daha önce Elmalı’da 6 kez zirveye çıkan Okulu, şampiyonluk sayısını 7’ye yükseltti.

Okulu finale giden yolda çeyrek finalde Hasan Güzeller’i geçti. Yarı finalde Onur Susuz ile karşılaşan deneyimli başpehlivan, rakibinin ikinci sarı kart sonrası diskalifiye edilmesiyle finale yükseldi. Osman Kan ise Mustafa Taş ve Yıldıray Pala’yı geçerek altın kemer mücadelesine kaldı.

LİGİN ŞAMPİYONU FEYZULLAH AKTÜRK

Elmalı etabında başpehlivanlık Orhan Okulu’nun olurken, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 2026 sezon şampiyonluğunu Feyzullah Aktürk kazandı. Aktürk, Elmalı’da dördüncü turda Osman Kan’a yenilmesine rağmen sezon boyunca topladığı puanlarla ligi ilk sırada tamamladı.

2023 yılında başlayan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde ilk sezonu Orhan Okulu, 2024 sezonunu Enes Doğan, 2025’i yeniden Orhan Okulu zirvede bitirmişti. 2026 sezonunda ise şampiyonluk Feyzullah Aktürk’e geçti.

675’İNCİ ELMALI’NIN AĞASI YİNE HAKAN ÇETİN

Final öncesinde gelecek yıl düzenlenecek 675. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri için ağalık ihalesi de yapıldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün 41 milyon liradan başlattığı ihaleye mevcut güreş ağası Hakan Çetin katıldı. Çetin, 48 milyon 77 bin liralık bedelle yeniden güreş ağası oldu.

Böylece Hakan Çetin, 671, 672, 673, 674 ve 675’inci Elmalı güreşlerinin ağalığını üst üste kazanmış oldu. Çetin’in bu dönemlerde Elmalı güreşlerine sağladığı toplam katkının 116 milyon 415 bin liraya ulaştığı bildirildi.

ELMALI GELENEĞİ YÜZYILLARI AŞIYOR

Geçmişi 1352 yılına kadar uzanan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye’nin en eski geleneksel spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu özelliği nedeniyle Kırkpınar’dan daha eski bir tarihe dayanan Elmalı, yağlı güreş kültürünün önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

674’üncü organizasyonu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, eski bakanlar Mustafa Varank ve Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile yerel yöneticiler ve çok sayıda güreşsever takip etti.