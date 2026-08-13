Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Manavgat Belediyespor'un 2026-2027 sezonu fikstürü netleşti. Açıklanan programa göre, ligin ilk devresi 3 Ekim 2026

Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayıp 19 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Manavgat temsilcisi, yeni sezonun açılış haftasında Karayolları takımına konuk olacak. Taraftarı önündeki ilk sınavına ise ikinci haftada PTT karşısında çıkacak. Takımın ilk yarı fikstüründe Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop Spor, Kuzeyboru Spor ve İlbank gibi zorlu rakipler bulunuyor.

ANTALYA DERBİLERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Bölgesel voleybol rekabetinin üst seviyeye çıkacağı Antalya derbilerinin tarihleri de belli oldu. Manavgat Belediyespor, ligin beşinci haftasında Muratpaşa Belediyespor deplasmanına gidecek. On birinci haftada ise bir diğer bölge temsilcisi 07 Mega Spor'u kendi sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşmaların, Akdeniz bölgesindeki sporseverler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

FİNAL ETABI NİSAN AYINDA

Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 28 Mart 2027'de tamamlanacak. Şampiyonluk ve üst lige çıkma mücadelelerinin verileceği final etabı ise Nisan 2027'de gerçekleştirilecek. Manavgat ekibi, ilk devrenin son maçında, on üçüncü haftada TED Ankara Kolejlileri'ni konuk ederek devre arasına girecek.