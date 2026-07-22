Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kayıtlarına göre, Türkiye'den Çekya'ya ihraç edilen bir bitki çayı acil olarak piyasadan çekildi. 20 Temmuz 2026 tarihinde sisteme düşen bildirimde, zayıflama amacıyla satılan üründe dünya genelinde kullanımı yasaklanmış olan sibutramin etken maddesine rastlandığı aktarıldı.

Çekya makamları tarafından gerçekleştirilen resmi piyasa denetimlerinde ortaya çıkan durum, Avrupa Komisyonu tarafından da doğrulandı. Söz konusu ürün, diyetetik gıdalar ve gıda takviyeleri kategorisinde işlem görüyordu. Denetimlerin ardından yetkililer, ürünün satışının derhal durdurulmasına ve raflardan toplatılmasına karar verdi.

RİSK SEVİYESİ NEDEN CİDDİ KABUL EDİLDİ?

Sisteme yansıyan resmi raporda, ürünün taşıdığı tehlike boyutu ciddi risk seviyesi olarak sınıflandırıldı. İştah kapatıcı özelliğiyle bilinen sibutramin maddesi; kalp krizi, inme ve ağır kardiyovasküler sorunlara yol açma potansiyeli taşıdığı için Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde yasa dışı kabul ediliyor. RASFF verilerine göre ürünü kullananlarda henüz resmi olarak kaydedilmiş bir hastalık vakası bulunmuyor. Buna rağmen önleyici tedbirler kapsamında bildirim dikkat gerektiren uyarı statüsünde tutuluyor.

ZAYIFLAMA ÇAYLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE NEDİR?

Uzmanlar, internet üzerinden veya denetimsiz noktalardan alınan bitkisel zayıflama ürünlerine karşı tüketicileri uyarıyor. Tamamen bitkisel olduğu iddia edilen pek çok takviye edici gıdanın içine, hızlı kilo kaybı sağlaması amacıyla yasa dışı yollarla kimyasal etken maddeler eklenebiliyor. Tüketicilerin yalnızca resmi makamlarca onaylı, içeriği şeffaf şekilde test edilmiş ürünleri tercih etmesi hayati önem taşıyor.