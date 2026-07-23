Alanya'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir işletmeye yapılan baskında, yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aksesuarına el konuldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yasa dışı ürün satışına geçit vermedi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinin Alanya genelinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda işletme içerisinde gizlenmiş halde 173 adet kaçak elektronik sigara, 100 adet elektronik sigara ısıtıcısı, 240 adet elektronik sigara başlığı ve 265 adet elektronik sigara filtresi tespit edilerek el konuldu. Olayla bağlantılı olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

ELEKTRONİK SİGARA SATIŞI YASAK MI?

Türkiye'de elektronik sigara ve aparatlarının ithalatı ile yetkisiz satışı, ilgili yasal mevzuatlar gereği kısıtlanmış durumda bulunuyor. Bu tür ürünlerin gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulması ve tezgah altı satışı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç teşkil ediyor. Yapılan bu operasyon, bölgedeki yasa dışı ticaretin engellenmesi adına önem taşıyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, halk sağlığını doğrudan tehdit eden ve yasal ticaret yapan esnaf açısından haksız rekabete yol açan kaçak tütün mamullerine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yetkililer, Alanya genelindeki benzer işletmelere yönelik rutin kontrollerin artarak devam edeceğini vurguladı.