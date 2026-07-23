Antalyaspor, 2026-2027 futbol sezonunda sahaya çıkacağı yeni formalarını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı bir tanıtım videosuyla taraftarının beğenisine sundu. Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, yeni tasarımlar kulübün köklü tarihini ve şehirle olan bağını yansıtmayı hedefliyor.

"Bizim şehrimiz, bizim renklerimiz, bizim hikayemiz" sloganıyla duyurulan iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Modern çizgilerin ağırlıkta olduğu tasarımlar, taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

TARAFTAR SATIŞ TARİHİNİ BEKLİYOR

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda formaların estetik yapısı öne çıkarken, sporseverlerin en çok merak ettiği konu ürünlerin ne zaman mağazalarda yer alacağı oldu. Kulübün önümüzdeki günlerde formaların resmi satış tarihi ve fiyatlandırması hakkında ek bir duyuru yapması bekleniyor.

YENİ SEZON HEYECANI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında tanıtılan bu ürünler, kulübün mağazacılık gelirleri açısından da temel bir kalem oluşturuyor. Taraftarlar, hem iç saha hem de deplasman maçlarında takımlarını yeni formalarla desteklemek için mağazaların yolunu tutmaya hazırlanıyor.