Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcak havadan bunalarak serinlemek için denize giren 79 yaşındaki emekli bankacı Yaşar Mamacı'nın yaşamını yitirmesi üzüntüye neden oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sahil Siteleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bölgede denize giren Yaşar Mamacı, bir süre yüzdükten sonra hareketsiz kaldı.

Denizde uzun süre aynı noktada hareket etmediğini fark eden vatandaşlar durumu hemen fark ederek yardım için suya girdi. Çevredekilerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan yaşlı adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Yaşar Mamacı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Mamacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek

İlk değerlendirmelerde yaşlı adamın denizde rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte özellikle ileri yaştaki vatandaşların serinlemek amacıyla denize yöneldiğine dikkat çeken yetkililer, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havalarda denize girerken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatırken, Yaşar Mamacı'nın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.