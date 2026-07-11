Türkiye'nin tanınmış şarkıcılarından Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından dijital ortamda üretilen yeni bir içerik yayınladı. Ünlü sanatçı, yapay zeka teknolojisi kullanılarak kendi çocukluk haliyle mevcut halinin yan yana getirildiği nostaljik bir video paylaştı.

Gündeş, takipçilerinin ilgisini çeken bu özel videoya "Çocukluğum ve ben. Yapay zekayı bu işler için seviyorum" notunu düştü. Dijital ortamda sıfırdan üretilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

ESTETİK OPERASYON İDDİALARI NELER?

Geçtiğimiz günlerde bir süre şapka ile kamuoyunun karşısına çıkan sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini kendi konserinde doğrulamıştı. Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında aktarılan iddialara göre, ünlü şarkıcının bu gençleşme operasyonu için yaklaşık 200 bin dolar, yani güncel kurla ortalama 10 milyon TL harcadığı öne sürüldü. Gündeş'in ameliyat sonrası siyah sırt dekolteli bir elbiseyle verdiği pozları "Poz vermek bizim işimiz" notuyla paylaşması da dikkat çekmişti.

YAPAY ZEKA VİDEOLARI NASIL YAYGINLAŞTI?

Son dönemde görsel yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte, bireylerin çocukluk yıllarıyla bugünkü hallerini yan yana getiren videolar geniş çaplı bir dijital akım haline geldi. Nostalji ile teknolojiyi birleştiren bu tür içerikler, kamuoyunda büyük ilgi görmeye ve sosyal medya platformlarında yeni bir standart oluşturmaya devam ediyor.