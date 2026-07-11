Küresel teknoloji devlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için kurduğu devasa veri merkezleri, kesintisiz ve karbon nötr enerji arayışını nükleer sektöre yönlendirdi. Rüzgar ve güneş enerjisinin kesintili yapısına karşın 24 saat sabit güç sağlayan nükleer santraller, teknoloji şirketlerinin yeni odak noktası haline geldi. Bu değişimin finansal piyasalardaki son yansıması, sektörün önde gelen şirketlerinden Holtec Nuclear Corporation'ın halka arz kararı oldu.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu resmi kayıtlara göre, Holtec 'HNUC' borsa koduyla Nasdaq endeksinde işlem görmek için başvuru sürecini başlattı. A Grubu adi hisse senetlerinin satışından elde edilecek gelirin, yeni nesil temiz enerji projelerinin finansmanında kullanılacağı duyuruldu.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER (SMR) GELİŞTİRİLECEK

Halka arzdan sağlanacak fonlar, geleneksel büyük santrallere kıyasla daha düşük maliyetli ve hızlı inşa edilebilen Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojisinin lisanslanması ile seri üretimine aktarılacak. Şirket raporlarına göre, bu yeni nesil reaktörlerin doğrudan büyük veri merkezlerinin bulunduğu bölgelere entegre edilmesi ve teknoloji tesislerine bağımsız güç kaynağı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA NEDEN NÜKLEER ENERJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR?

Yapay zeka dil modellerinin eğitimi ve sorgu işlemleri, standart dijital altyapılara kıyasla çok daha yüksek oranda elektrik tüketiyor. Veri merkezlerinin sunucu soğutma sistemleri ve aralıksız çalışan işlemcileri, baz yük adı verilen ve hava koşullarından etkilenmeyen sürekli bir enerji akışı gerektiriyor. Nükleer enerji, karbon emisyonu yaratmadan bu kesintisiz gücü sağlayabilen temel alternatif olarak öne çıkıyor. Bu yapısal ihtiyaç, nükleer teknoloji üreten şirketleri Wall Street'in yeni stratejik yatırım alanlarından biri haline getiriyor.