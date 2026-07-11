Samsun'un tarım merkezlerinden Bafra Ovası'na bağlı Çetinkaya Mahallesi'nde yeni sezon süt mısırı hasadı başladı. Yerel tarım yöneticileri ve üreticilerin katılımıyla tarlaya inilen sezonda, ürünlerin tanesi 13 liradan piyasaya sunuluyor.

Aktarılan bilgilere göre, Altınkaya ve Derbent barajlarının beslediği verimli arazilerde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda mısır üretimi gerçekleştiriliyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tohumun toprakla buluşmasından itibaren 3 ay içinde hasat olgunluğuna eriştiğini aktardı.

DOĞAL ÜRETİM VE PAZAR AĞI

Tosuner, bölgede yetişen mısırın kalitesinin fenni gübre kullanılmamasından kaynaklandığını açıkladı. Tamamen hayvan gübresiyle yetiştirilen ürünlerin belirgin bir lezzet farkı yarattığı ifade edildi. Toplanan mahsul, başta Trabzon, Rize ve Hopa olmak üzere tüm Karadeniz illerindeki pazarlara sevk ediliyor.

HASAT ARALIK AYINA KADAR SÜRECEK

Tarımsal üretim planlamasında toprağın boş bırakılmaması ve kademeli ekim yapılması, aynı araziden yıl içinde birden fazla kez verim alınmasına olanak tanıyor. Üreticilerden İbrahim Dağdaş, mevcut mahsulü kaldırdıktan sonra toprağı işlemeye devam edeceklerini ve yeniden ekim yapacaklarını bildirdi.

Dağdaş'ın verdiği bilgilere göre, bu döngü sayesinde bölgedeki hasat mesaisi 12. aya kadar kesintisiz devam edecek. Çiftçiler, doğal yöntemlerle sürdürdükleri bu uzun soluklu üretim takvimiyle bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.