Rusya'da sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayılan yeni bir akım kapsamında, erkek kullanıcılar lüks akıllı telefonlarına kasten zarar vermeye başladı. Rus haber sitesi Mash'in aktardığı bilgilere göre, son model cihazların arka camlarını kıran ve matkapla delen kullanıcılar, telefonlarını kullanılamaz hale getiriyor.

Olayın çıkış noktası, Rus kadın kullanıcıların platformda başlattığı bir tartışmaya dayanıyor. Kadınların, "Gerçek bir erkeğin elinde gıcır gıcır pembe bir 17 Pro yerine, kırık dökük bir iPhone 11 olmalı" şeklindeki paylaşımları üzerine erkekler harekete geçti. Bu söyleme karşılık vermek isteyen binlerce kullanıcı, daha erkeksi bir imaj çizmek amacıyla kutusundan yeni çıkmış cihazlarını tahrip etmeye yöneldi.

AKIMIN SONUCU AĞIR HASAR

Kullanıcıların sert cisimler ve bıçaklar kullanarak çektiği videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ancak bu girişimlerin büyük bir kısmı cihazların kalıcı olarak bozulmasıyla sonuçlandı. Yüksek maliyetli zararlara rağmen, videoların aldığı etkileşim akımın yayılmasını sürdürüyor.

LİTYUM İYON BATARYALAR NEDEN TEHLİKELİ?

Teknoloji uzmanları, cihazlara yönelik bu fiziksel müdahalelerin ciddi güvenlik riskleri barındırdığını bildirdi. Arka camın hasar görmesi, telefonların sıvı ve toz geçirmezlik özelliğini tamamen ortadan kaldırarak ana kartın nemden kısa devre yapmasına yol açıyor.

Daha riskli olan durum ise camın hemen altındaki lityum iyon bataryaların darbe alması olarak açıklanıyor. Bataryanın delinmesi veya ezilmesi, içerisindeki kimyasal yapıyı bozarak cihazın aniden alev almasına ve zehirli gaz çıkışına neden olabiliyor.