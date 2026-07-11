Antalya'da faaliyet gösteren Opera Yaşam Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Doğru, genç yaşlarda karşılaşılan ani kalp rahatsızlıkları ve ölüm risklerine dair güncel verileri paylaştı. Havaların ısınması ve ağır fiziksel aktivitelerin birleşmesiyle tehlikenin büyüdüğünü aktaran uzman isim, gençlerdeki kalp krizlerinin ileri yaşlara kıyasla çok daha ölümcül sonuçlar doğurabildiğini açıkladı. Toplumda yaygın olan gençlerin dayanıklı olduğu yönündeki algının büyük bir yanılgı olduğu vurgulandı.

Polikliniklere başvuran ailelerin en temel kaygısının basına yansıyan ani ölüm vakaları olduğunu belirten Dr. Doğru, aşırı sıcaklar, yüksek nem, yoğun efor ve zararlı alışkanlıkların dolaşım sistemini zorladığını duyurdu. Vücudun nemsiz kalması sonucu kanda pıhtılaşma eğiliminin arttığı ve bu durumun ritim bozukluklarını tetikleyerek trajik tablolara yol açabildiği ifade edildi.

GENÇLERDE KALP KRİZİ NEDEN DAHA ÖLÜMCÜL?

İleri yaşlarda genellikle damar sertliği kaynaklı sorunlar görülürken, gençlerde genetik olarak kalp kasının kalınlaşması ve doğuştan gelen damar anomalileri ön plana çıkıyor. Gençlerin koroner damarları daha esnek yapıya sahip olsa da, olası bir tıkanıklık anında yaşlılardaki gibi alternatif yan damar ağları henüz gelişmediği için krizin hasar alanı çok daha geniş oluyor. Göğüste baskı, yanma, eforla tetiklenen nefes darlığı ve aniden gelişen göz kararması gibi semptomların kas ağrısı sanılarak geçiştirilmemesi gerektiği aktarıldı. Özellikle ailesinde 50 yaş altında ani kalp durması öyküsü bulunan kişilerin mutlaka taramadan geçmesi öneriliyor.

ENERJİ İÇECEKLERİ RİSK YARATIYOR MU?

Spora yeni başlayan gençlerin hızlı performans artışı sağlamak amacıyla başvurduğu takviye edici gıdalar ve yüksek dozda kafein barındıran enerji içecekleri, kalbin elektriksel dengesi üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Hekim onayı olmadan tüketilen bu tarz yapay uyarıcıların, altta yatan gizli ritim bozukluklarını harekete geçirerek hayati tehlike yaratan ritim fırtınalarına neden olabildiği bildirildi. Uzmanlar, gençlerin doping maddelerinden ve kontrolsüz takviyelerden uzak durması gerektiğinin altını çiziyor.

SPOR ÖNCESİ HANGİ TESTLER YAPILMALI?

Akdeniz bölgesindeki yüksek sıcaklık ve nem oranları göz önüne alındığında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada ağır egzersiz yapılmaması büyük önem taşıyor. Terlemeyle kaybedilen minerallerin su ve maden suyu ile telafi edilmesi, rekabetçi sporlara yönelen gençlerin EKG ve EKO gibi detaylı kardiyolojik testlerden geçmesi gerekiyor. Erken teşhisin yanı sıra okullar ve spor salonları gibi toplu alanlarda otomatik şok cihazlarının (AED) bulundurulmasının, olası kriz anlarında hayat kurtarıcı bir müdahale zinciri oluşturduğu ifade ediliyor.