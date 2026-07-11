Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte badem, ceviz, fındık ve kaju gibi kuruyemişlerin günlük diyetteki önemi artıyor. Beslenme uzmanlarının açıklamalarına göre, doğru miktarda tüketilen kuruyemişler kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda koruyucu etki gösteriyor.

Kuruyemişler içerdikleri doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterol seviyesinin dengede kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle omega-3 açısından zengin olan ceviz hafızayı güçlendiriyor. E vitamini deposu olarak bilinen badem ve fındık ise hücreleri serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sistemine destek veriyor.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI NE KADAR OLMALI?

Yüksek lif ve protein barındıran bu besinler, uzun süreli tokluk hissi yaratarak işlenmiş şekerli atıştırmalıkların yerini alıyor. Aynı zamanda magnezyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi minerallerle kemik ve kas sağlığına katkı sunuyor. Ancak uzmanlar, yüksek kalori değerleri nedeniyle porsiyon kontrolünün şart olduğunu vurguluyor. Kilo artışının önüne geçmek için günlük tüketimin yaklaşık 25-30 gram (bir avuç) seviyesinde tutulması tavsiye ediliyor. Alerjisi bulunan kişilerin ise bu ürünlerden uzak durması gerektiği hatırlatılıyor.

NEDEN ÇİĞ VE TUZSUZ TERCİH EDİLMELİ?

Kavurma işlemi kuruyemişlerdeki sağlıklı yağların yapısını bozabiliyor ve E vitamini gibi ısıya duyarlı bileşenlerin kaybına yol açabiliyor. Eklenen tuz ise günlük sodyum alımını artırarak kalp ve damar sağlığına sağlanan faydayı gölgeleyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kuruyemişlerin tamamen çiğ ve tuzsuz haliyle tüketilmesini öneriyor. Tek başına bir mucize yaratmayan bu besinlerin, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli bir diyetle birleştiğinde genel yaşam kalitesini artırdığı aktarılıyor.