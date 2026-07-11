Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında oluşan kesintilerin e-Devlet kapısı üzerinden kolayca görüntülenebileceğini bildirdi. Emekliler artık kuruma fiziksel olarak gitmeye gerek kalmadan, maaşlarındaki düşüşün kaynağını dijital ortamda öğrenebiliyor.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, maaşlarda zaman zaman karşılaşılan ve soru işareti yaratan eksilmelerin sebepleri şeffaf bir şekilde erişime açıldı. Vatandaşlar, sağlık kesintilerinden yasal işlemlere kadar tüm detaylara tek bir ekran üzerinden ulaşma imkanına kavuştu.

KESİNTİ SEBEPLERİ NELER OLABİLİR?

Sistem üzerinden yapılan incelemelerde en sık karşılaşılan kesinti nedenleri arasında ilaç katılım payı, hastane muayene ücretleri ve çeşitli icra dosyaları yer alıyor. Emekliler, e-Devlet sistemindeki "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti aracılığıyla güncel durumlarını anlık olarak takip edebiliyor.

GEÇMİŞ AYLARIN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Uygulama, sadece bulunulan ayın değil, önceki dönemlerin de dökümünü alma fırsatı sunuyor. Geçmiş aylara dönük inceleme yapmak isteyen kullanıcıların, ekrandaki "Yeni sorgu" butonuna tıklayarak işlem yapmak istedikleri dönemi seçmeleri yeterli oluyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması şartı aranıyor.