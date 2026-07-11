Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin sismik kaynak analizleri tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve AFAD iş birliğiyle yürütülen kapsamlı araştırma sonuçları, yer bilimleri alanında uluslararası Q1 kategorisinde yer alan Seismological Research Letters dergisinde yayımlandı.

Jeoloji, jeofizik ve geomatik mühendisliği uzmanlarının katıldığı çalışmada, ana şokların hemen ardından sahada detaylı incelemeler yapıldı. Araştırma kapsamında AFAD sismometrelerinin kaydettiği 21 bin 186 artçı sarsıntı, yapay zeka destekli sismoloji programları kullanılarak mercek altına alındı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSMOLOJİK ANALİZ

Uzmanlar, aynı bölgede kısa aralıklarla meydana gelen benzer büyüklükteki sarsıntıların sismik karakteristiklerini belirlemek için çok disiplinli bir yaklaşım izledi. Uydu görüntüleme, uzaktan algılama teknikleri ve Coulomb gerilme analizinin bir arada kullanıldığı çalışmada, sarsıntıların ikiz ve hibrit yapıda olduğu bilimsel verilerle ortaya kondu.

GENİŞ ÇAPLI AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

Sismik hareketliliği inceleyen çalışmaya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden akademisyenler de katkı sağladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Prof. Dr. Orhan Tatar ve çok sayıda uzman araştırmacının yer aldığı heyet tarafından hazırlanan makale, fay hatlarının güncel davranış modeline ilişkin önemli veriler aktardı.