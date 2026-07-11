Hindistan'ın Bangalore kentinde gerçekleştirilen Airport Food & Beverage (FAB) Conference & Awards organizasyonunda Fraport TAV Antalya Havalimanı büyük bir başarıya imza attı. Havacılık ve seyahat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturan etkinlikte tesis, yeme-içme hizmetleriyle Avrupa'nın en iyisi olurken dünya genelinde ilk beş havalimanı arasına girmeyi başardı.

Fraport TAV yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanının genişleme projesi kapsamında hayata geçirilen yatırımlar uluslararası alanda karşılık buldu. FTA Exclusive Premium Lounge, "Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu" unvanına layık görüldü. Havalimanındaki yiyecek-içecek operasyonlarını yürüten BFA ise farklı kategorilerde toplam dokuz ödül toplayarak organizasyona damga vurdu.

Anadolu'nun gastronomi mirasını yolcularla buluşturan "Taste of Anatolia" konsepti, hem dünyada hem de Avrupa'da "Yılın Havalimanı Yiyecek-İçecek Konsepti" ödülünü kazandı. Bu konseptin yaratıcısı olan ünlü şef Ömür Akkor, "Yılın Havalimanı Şefi" seçilirken, Sherefe Restaurant ile Needstop markaları da inovasyon ve hızlı servis kategorilerinde Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

2027 ZİRVESİ ANTALYA'DA YAPILACAK

Konferans sırasında sektörü yakından ilgilendiren yeni bir gelişme daha duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, FAB 2027 organizasyonunun ilk kez Türkiye'de ve Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi. Etkinlik kapsamında 40 farklı ülkeden yaklaşık 400 havalimanı yöneticisi ve marka temsilcisinin Antalya'da ağırlanması planlanıyor.

The Moodie Davitt Report Başkanı Dermott Davitt, Antalya Havalimanı'nın yükselen konumuna vurgu yaparak, konferansı Avrupa'nın en canlı tesislerinden birine taşıyacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül ise sekiz ülkede 15 havalimanında hizmet verdiklerini belirterek, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini aktardı.

BÖLGE TURİZMİNE KATKISI NE OLACAK?

Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz çanağının dünyaya açılan ana kapısı konumundaki Antalya Havalimanı'nda hizmet kalitesinin artması, bölge turizmi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Her yıl milyonlarca yabancı turistin geçiş noktası olan tesisteki bu gastronomi başarısının, misafirlerin Türkiye'ye dair ilk izlenimlerini olumlu yönde etkilemesi ve turizm memnuniyetine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.