Beslenme uzmanları ve sağlık kuruluşları, yıllardır tavsiye edilen günde en az iki litre su tüketimi kuralının her birey için geçerli olmadığını bildirdi. Daily Express gazetesinin aktardığına göre, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, sıvı ihtiyacının kişiselleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genç ve sağlıklı bireyler için susuzluk hissinin en doğru kılavuz olduğu belirtiliyor. Dr. Amati'ye göre, çay, kahve ve az yağlı süt gibi içeceklerin yanı sıra taze meyve ile sebzeler de günlük sıvı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Sadece bardak hesabına odaklanmanın yanlış olduğu, gıdalardan alınan suyun da dengeye büyük katkı sağladığı ifade ediliyor.

YAŞLILARDA RİSK ARTIYOR

İlerleyen yaşla birlikte susuzluk hissinin azalması, yaşlı bireylerde sıvı kaybı problemini daha belirgin hale getiriyor. Öte yandan, sıcak havalarda sıkça başvurulan elektrolit takviyelerinin gereksiz kullanımı konusunda da uyarılar bulunuyor. Uzmanlar, aşırı terleme gerektiren uzun süreli sporlar yapılmadığı sürece bu takviyelerin kullanılmaması gerektiğini, aksi takdirde yüksek sodyumun hipertansiyon riskini artırabileceğini aktardı.

FAZLA SU TÜKETİMİ ZARARLI MI?

Nuffield Health uzmanlarının değerlendirmelerine göre, gereğinden fazla su tüketmek vücuttaki tuz ve potasyum gibi kritik minerallerin idrar yoluyla atılmasına neden oluyor. Yetersiz sıvı alımı ise bu minerallerin kristalleşmesine yol açarak böbrek taşı oluşumu riskini yükseltiyor. Bu nedenle sıvı tüketiminde dengeyi bulmak büyük önem taşıyor.

KİLOYA GÖRE SU İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

Herkesin yaş, vücut yapısı ve fiziksel aktivite düzeyi farklı olduğundan, standart bir ölçü yerine kiloya dayalı yeni bir formül öne çıkıyor. Uzmanların açıkladığı formüle göre, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre su tüketilmesi gerekiyor. Bu hesaplamayla 72 kilogramlık bir bireyin günde ortalama 2.5 litre, 85 kilogramlık birinin 3 litre, 100 kilogram ağırlığındaki bir kişinin ise 3.5 litre sıvı alması öneriliyor. Aşırı sıcak havalarda veya yoğun egzersiz yapıldığında bu miktarların artırılabileceği belirtiliyor.