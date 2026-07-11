Antalya genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranları, fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik durumu da olumsuz etkiliyor. Uzman Psikolog Anıl Yıldız'ın açıklamalarına göre, yaz aylarında artan sıcaklık dalgaları stres, kaygı, öfke patlamaları ve uyku problemlerini beraberinde getiriyor.

VÜCUT ENERJİSİ DÜŞÜYOR, GERGİNLİK ARTIYOR

Yüksek sıcaklıkların insan psikolojisi üzerindeki doğrudan etkilerini değerlendiren Yıldız, vücudun ısı dengesini korumak için normalden daha fazla enerji harcadığını aktardı. Bu durumun kişilerde yorgunluk, halsizlik ve dikkat dağınıklığına yol açtığı ifade edildi. Sıvı kaybı ve uykusuzluk da tabloya eklendiğinde tahammülsüzlük ve huzursuzluk gibi belirtilerin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

ÖFKE KONTROLÜ NEDEN ZORLAŞIYOR?

Sıcak havanın tek başına saldırganlığa neden olmasa da çevresel faktörlerle birleştiğinde ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Trafik yoğunluğu, kalabalık ortamlar, yetersiz uyku, ekonomik kaygılar ve alkol tüketimi gibi etkenlerin sıcak hava ile birleşmesinin öfke kontrolünü zorlaştırdığı bildirildi. Araştırmaların, hava sıcaklığındaki artış ile bireyler arası çatışmalar arasında anlamlı bir bağ bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.

NEMLİ GECELER UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Özellikle Antalya ve kıyı ilçelerinde yaz gecelerinde yüksek seviyelere ulaşan nemin uyku düzenini bozduğuna dikkat çekildi. Yeterince dinlenemeyen kişilerde motivasyon kaybı ve duygusal dalgalanmaların daha sık görüldüğünü açıklayan uzmanlar, uzun süreli uyku problemlerinin kaygı ve depresyon riskini artırdığını ifade etti.

PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANANLAR NE YAPMALI?

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra psikolojik destek alan kişilerin yaz aylarında ekstra önlem alması gerekiyor. Bazı psikiyatrik ilaçların vücudun ısı düzenleme mekanizmasını ve sıvı dengesini doğrudan etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle, ilaç tedavisi gören hastaların doktor tavsiyelerine harfiyen uyması ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması büyük önem taşıyor.

BÖLGESEL ETKİLER VE KORUNMA YOLLARI

Ruh sağlığını korumak için bol su tüketmek, serin ortamlarda vakit geçirmek ve düzenli sosyal ilişkilere devam etmek uzmanlar tarafından öneriliyor. Nem oranının yaşam kalitesini doğrudan etkilediği Antalya ve Alanya gibi bölgelerde, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığın korunması için vatandaşların sıvı tüketimine ve uyku hijyenine azami dikkat göstermesi gerektiği değerlendiriliyor.