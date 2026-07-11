Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ülke genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 1-30

Haziran tarihleri arasında toplam 127 bin 643 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği ve halk sağlığını tehlikeye attığı tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı. Bakan Yumaklı, uygunsuzluk buldukları işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası kestiklerini bildirdi. Ayrıca, ihlalleri ciddi boyutta olan 32 işletme hakkında da adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

SIFIR TOLERANS MESAJI

Güvenilir gıdaya erişimin bakanlık için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Yumaklı, dürüst çalışan üreticilerin emeklerini koruyacaklarını ifade etti. Yumaklı, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek gıda fırsatçılarına kesinlikle göz açtırmayacaklarının altını çizdi.

VATANDAŞLAR UYGUNSUZ GIDAYI NEREYE BİLDİREBİLİR?

Gıda güvenliğinin sağlanmasında resmi denetimlerin yanı sıra tüketici şikayetleri de büyük önem taşıyor. Vatandaşların, alışveriş yaptıkları veya yemek yedikleri işletmelerde karşılaştıkları hijyen ihlalleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler veya şüpheli gıdaları Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmesi, denetim ağının etkinliğini artırıyor.