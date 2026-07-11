A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB

Milletler Ligi (VNL) mücadeleleri kapsamında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, turnuvanın üçüncü etabındaki üçüncü maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak finallere gitmeye hak kazandı.

Mücadele setler boyunca büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk setini 25-22'lik skorla kazanan Türkiye, ikinci sette aynı skorla rakibine boyun eğdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde oyun kontrolünü yeniden eline alan milliler, her iki seti de 25-22 kazanarak maçı 3-1 tamamlamayı başardı.

FİNALLER İÇİN VİZE ALINDI

Japonya karşısında alınan bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de çıktığı 11'inci maçta 8'inci galibiyetine ulaştı. Toplamda 22 puana ulaşan ve genel sıralamada 4'üncü basamağa yerleşen ekip, finallere katılma hakkını kesinleştirdi.

FİNAL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Milletler Ligi formatına göre genel sıralamayı ilk 8 içinde tamamlayan takımlar çeyrek final biletini alıyor. Türkiye'nin 4'üncü sıradaki yerini koruması, finallerdeki eşleşmelerde avantaj sağlaması ve turnuva ağacında daha uygun bir kura çekebilmesi açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Filenin Sultanları, Japonya etabının son karşılaşmasında 12 Temmuz Pazar günü TSİ 09.30'da Tayland ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek olan büyük finaller ise 22-26

Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde gerçekleştirilecek.