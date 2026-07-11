Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü, İstanbul'da özel bir konseptle kutlanmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre, etkinlikler Nickelodeon Play! Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KAPALI DAVETLE BAŞLAYACAK

Kutlamaların ilk aşaması, 14 Temmuz akşamı düzenlenecek özel bir açılışla yapılacak. 'En Süngerimsi Parti' adını taşıyan bu ilk etkinlik, ünlü isimlerin ve basın mensuplarının katılacağı kapalı bir davet olarak planlandı.

HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ Mİ?

Özel açılışın ardından etkinlikler, eğlenceyi geniş kitlelere yayacak. Organizasyon yetkililerinden aktarılan bilgilere göre, 14 ile 19 Temmuz tarihleri arasındaki dönemde alan tüm ziyaretçilere açılacak.

Yaz tatilindeki çocuklar ve aileleri için pratik bir alternatif sunan bu tarihlerde, katılımcılar Nickelodeon Play! Tersane İstanbul'daki organizasyonlardan tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ziyaretçilerin yaz tatilini renklendirmesi ve çocukların keyifli anılar biriktirmesi hedefleniyor.