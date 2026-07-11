Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay Kongresi, 3-10

Ekim tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda düzenlenecek dev organizasyon, Amerika, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden önemli uzay insanlarını bir araya getirecek. Kongre kapsamındaki en dikkat çekici etkinlik ise 5 Ekim akşamı gerçekleştirilecek özel buluşma olacak.

UZAY TEMALI KUM HEYKELLER ARASINDA BULUŞMA

Antalya Kum Heykel Müzesi'nde saat 19.00 ile 21.30 arasında düzenlenecek etkinliğe, uzay görevlerinde yer almış 25'ten fazla astronot katılacak. Dünya Astronotlar Birliği üyesi olan bu isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer alacak. Etkinlikte astronotlar kendi uzay deneyimlerini aktaracak ve geleceğin bilim insanı adayı çocukların sorularını yanıtlayacak.

Kum Heykel Müzesi Direktörü Cem Karaca'nın aktardığına göre, bu yıl 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temasıyla Lara sahilinde hazırlanan alanda 10 bin ton nehir kumu kullanılarak inşa edilen 200 civarında eser bulunuyor. Ziyaretçiler, Yuri Gagarin, Neil Armstrong ve El Fergani gibi tarihi şahsiyetlerin yanı sıra Interstellar ve Vol-i gibi popüler kültür yapımlarının kumdan heykellerini de görebiliyor.

ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE NASIL KATILACAK?

NASA ve SpaceX gibi kurumlardan temsilcilerin de bulunacağı bu özel geceye katılacak çocukların belirlenmesi için liyakate dayalı bir süreç işletilecek. Karaca'nın açıklamasına göre, yoğun ilgi beklenen organizasyon için bir resim ve makale yarışması düzenlenecek. Bu yarışmalarda başarı gösteren çocuklar, 2,5 saat boyunca dünyaca ünlü astronotlarla doğrudan sohbet etme ve ilham verici bir deneyim yaşama hakkı kazanacak.