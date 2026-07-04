Kahramanmaraş'ta yıkılan ve çok sayıda kişiye mezar olan Ebrar Sitesi ile ilgili yargı sürecinde karar çıktı. Anadolu Ajansı'nın (AA) bildirdiğine göre, binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Dava dosyasında 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanık yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, müteahhidin yanı sıra dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli olan F.Y. ile H.M.G. hakkında da hükmünü açıkladı. Söz konusu iki eski belediye çalışanı, 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 BLOKLU SİTE NASIL İNŞA EDİLMİŞTİ?

Kahramanmaraş'ın en bilinen yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilen Ebrar Sitesi, 1997 ile 2013 yılları arasında kooperatif usulüyle inşa edilmişti. Merkezi konumu nedeniyle tercih edilen ve toplam 22 bloktan oluşan kompleks, o dönem daire sahiplerine sağlam ve güvenli olduğu inancıyla satılmıştı. Karar, inşaat ve denetim süreçlerindeki sorumlulukların yasal sonuçları açısından emsal niteliği taşıyor.