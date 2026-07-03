Alanya'da sıra dışı bir dolandırıcılık ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" olayına sahne oldu. Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir köfte ve kokoreç işletmesine giden bir şahıs, yediği yemeğin ardından kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Hesap ödemeden işletmeden ayrılan şahsın durumu, basın yayın organlarında yer almasının ardından jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

​JASAT Kameralardan Tespit Etti

​Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, kendisini kolluk görevlisi gibi gösteren şüphelinin Adana doğumlu, 18 yaşındaki M.S.A. olduğunu tespit etti.

​Kestel’de Kıskıvrak Yakalandı

​Kimlik tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli M.S.A.’yı Kestel Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. ​Adli Süreç Başladı: "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli hakkında gerekli adli tahkikat başlatıldı.