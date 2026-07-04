Antalya kent merkezinde temmuz ayının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranı, günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Öğle saatlerinde kentin belirli noktalarında sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesiyle, sıcaktan bunalan vatandaşların kapalı alanları tercih etmesi sokakları sessizliğe bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kentte standart hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülmesine rağmen, yüzde 83 seviyesine ulaşan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 32 derece olarak kaydedildi. Bu yoğun nem oranı sebebiyle Antalyalılar ve kenti ziyaret eden turistler, özellikle sabah ve öğle saatlerinde mecburi olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Normal şartlarda yaya trafiğinin en yoğun olduğu, yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından olan Işıklar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı tenhalığıyla dikkat çekiyor. Gün içinde dışarıda bulunmak zorunda kalan az sayıdaki vatandaş ise parklardaki ağaç gölgelerine ve süs havuzlarının çevresine sığınarak serinlemeye çalışıyor.

SICAK VE YÜKSEK NEMDE RİSK NEDİR?

Yüzde 80'i aşan nem oranları, insan vücudunun terleyerek doğal yollarla serinleme mekanizmasını yavaşlatarak sıcak çarpması riskini belirgin şekilde artırıyor. Hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki makasın açıldığı bu tür günlerde, vücut ısısının dengelenmesi zorlaşıyor.

Uzmanlar ve yetkililer, yüksek nemin yaratacağı sağlık sorunlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Özellikle kalp, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunanların, ileri yaştaki bireylerin ve çocukların güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada bulunmaması gerektiği önemle vurgulanıyor.