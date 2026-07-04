2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve karadan izlenebilen en uzun tam Güneş tutulması unvanını taşıyacak olan gök olayı için hazırlıklar başladı. Space.com platformunun aktardığı verilere göre, 6 dakika 23 saniye sürecek olan bu tutulma, Türkiye'nin güney kıyılarında da yüksek oranda hissedilecek.

1999 yılında Türkiye'den gözlemlenen tam tutulma yaklaşık 2 dakika sürmüştü. 2027 yılındaki doğa olayı ise 1991'den bu yana görülen en uzun tutulma rekorunu kıracak. Uzmanlar, bu uzunlukta bir tutulmanın ancak 2114 yılında tekrar yaşanacağını belirtiyor.

TAM KAPANMA HATTI NERELERDEN GEÇECEK?

Tarihi tutulma sırasıyla İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Yemen üzerinden geçecek. Mısır ve Kuzey Afrika çöllerinin Ağustos ayında sıfıra yakın bulutluluk oranına sahip olması, bu bölgeleri gözlem için ideal kılıyor. The Guardian'ın aktardığına göre, uluslararası turizm acenteleri şimdiden bu rotalar için özel turlar düzenlemeye başladı ve bölgede ciddi bir turizm hareketliliği oluştu.

ANTALYA VE GÜNEY KIYILARINDA ETKİSİ

Tam kapanma hattı Akdeniz'in hemen güneyinden geçeceği için Türkiye bu olayı yüksek oranlı parçalı tutulma olarak deneyimleyecek. Özellikle Antalya, Hatay ve Muğla kıyılarında öğle saatlerinde Güneş'in önemli bir kısmı Ay tarafından kapatılacak. Bu süreçte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve gökyüzünün alacakaranlık görünümü alması bekleniyor.

BÖLGE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Ağustos ayının yüksek turizm sezonuna denk gelmesi nedeniyle, bu astronomik olayın bölgesel turizm dinamiklerine muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Antalya ve Alanya gibi sahil merkezlerinde yaşanacak bu belirgin atmosferik değişimin, tatilciler için dikkat çekici bir deneyim sunacağı ve kamuoyu ilgisini sahillerde daha da yoğunlaştıracağı değerlendiriliyor.