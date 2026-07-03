Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kasım Mahallesi Bayraklı Sokak'ta meydana gelen olayda, arıcılıkla uğraşan Yaşar Oturak kendi arılarının saldırısına uğradı. Arıların sokması üzerine aniden fenalaşan Oturak için yakınları durumu hızla sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Oturak'ı ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sabah'ın aktardığı habere göre, hastanede tedavi altına alınan Oturak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden arıcının cenazesinin, hastanedeki yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi olan Azdavay ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ARI SOKMALARINDA ALERJİ RİSKİ NEDİR?

Tıp uzmanları, arı sokmalarına karşı gelişen şiddetli alerjik reaksiyonların (anafilaksi) doğrudan hayati risk taşıdığına dikkat çekiyor. Yıllarca arıcılık yapan ve daha önce defalarca arı sokmasına maruz kalan kişilerde dahi, bağışıklık sisteminin zamanla arı zehrine karşı ani ve aşırı duyarlılık geliştirebileceği biliniyor. Bu tür vakalarda solunum yollarının tıkanması ve kan basıncının hızla düşmesi gibi belirtiler ortaya çıktığında, hastaya dakikalar içinde acil tıbbi müdahale yapılması büyük önem taşıyor.