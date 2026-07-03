İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çeşitli iş yerlerinde erkekleri taciz ettiği öne sürülen 30 yaşındaki Z.E. isimli kadını gözaltına aldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı bilgilere göre, şüphelinin kimliği sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerinden tespit edildi.

Farklı ilçelerdeki dükkanlara girerek çalışanlara ve müşterilere yönelik rahatsız edici eylemlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Görüntülerin internet ortamında hızla yayılması, emniyet birimlerinin sürece hızlıca müdahil olmasını sağladı. Yapılan takip ve eşkâl belirleme çalışmaları sonucunda Z.E. dün yakalanarak emniyete götürüldü.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan taciz hükümleri, cinsiyet fark etmeksizin tüm bireyler için eşit şekilde uygulanıyor. Sosyal platformlarda yayılan video kayıtları, savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmasına olanak tanıyor. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüpheli Z.E.'nin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.