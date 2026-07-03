İstanbul'un Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, güpegündüz binalara girerek boş daireleri tespit eden 3 kadın şüpheliyi belirledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, şüphelilerden Ela C. ikametinde, Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlık eylemi sonrası kaçmaya çalıştıkları takside gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgulamalar, şüphelilerin adli geçmişini netleştirdi. Tespitlere göre Ceylan Ç.'nin 238 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı dosyadan arandığı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gülseren Ç.'nin 40 suç kaydı ile 18 dosyadan aranması ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunurken, Ela C.'nin ise 47 suç kaydına sahip olduğu açıklandı.

GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIKLARA KARŞI NE YAPILMALI?

Emniyet birimlerinin raporları, hırsızlık olaylarının önemli bir kısmının sanılanın aksine gece değil, mesai saatleri içinde gündüz vakti gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlar, binaların dış kapılarının sürekli kapalı tutulması ve apartman girişlerinde yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarının kullanılmasının bu tür vakaları önlemede kritik rol oynadığını vurguluyor.

1 MİLYON LİRA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon lira nakit para ve çok sayıda çalıntı ziynet eşyası bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilenen söz konusu para ve eşyalar, asıl sahipleri tespit edilene dek Adli Emanet kurumuna teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.