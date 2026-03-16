​Antalya’nın genelinde sürdürdüğü görev süresindeki hizmetlerini değerlendiren Başkan Böcek, kentin kılcal damarlarına kadar ulaştıklarını belirterek, hayata geçirilen yatırımların önemine vurgu yaptı.

​“913 MAHALLEDE HİZMET SEFERBERLİĞİ”

​Antalya’nın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde altyapıyı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Böcek, özellikle su altyapısındaki kronik sorunların çözümüne öncelik verdiklerini dile getirdi.

​Böcek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

​"ASAT ekiplerimizle en uzak mahalleye kadar ulaştık; yıllardır suyu olmayan yerlere içme suyu götürdük. Suyunu dereden çeken, köyüne eşeklerle su taşıyan vatandaşlarımızın çektiği zorluğu gördük ve ortadan kaldırdık. Antalya’nın suyunu koruyan ve şehrimizi güçlü bir altyapıyla geleceğe hazırlayan bu yatırımlar, kentimiz için attığımız en kıymetli adımlardan biri oldu" (Sudi ÇANDIR)

