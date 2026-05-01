ÖZCAN, “Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında ihracatçı sektörlere tanınan avantajların turizm sektörünü de kapsaması gerektiğini belirterek, teklifin kabul edilmesi halinde kurumlar vergisi oranının düşürülmesinin sektöre önemli bir nefes aldıracağını ifade etti.

Turizmin Türkiye ekonomisi için stratejik bir döviz kaynağı olduğunu hatırlatan Özcan, sektörün yıllık yaklaşık 60 milyar dolar gelir ürettiğini ve 60’tan fazla yan sektörü beslediğini belirtti. Özcan, “Turizm, yapısı gereği hizmet ihracatı gerçekleştiren bir sektördür. Buna rağmen, mal ihracatçılarına sağlanan vergi avantajlarından yararlanamaması önemli bir eksikliktir” dedi.

‘VERGİ POLİTİKALARINDA EŞİTLİK SAĞLANMALI’

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan destek programlarında imalat ve ihracat sektörlerine önemli vergi avantajları sağlandığını hatırlatan Özcan, “İmalatçı ihracatçılara uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a, genel ihracatçılara ise yüzde 14’e kadar düşürülmüştür. Ancak turizm sektörü bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Döviz kazandıran tüm sektörlerin eşit şekilde desteklenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

KDV VE MALİYET YÜKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Turizm sektöründe KDV uygulamalarındaki dengesizliğe de değinen Özcan, gıda alımlarında yüzde 1 olan KDV’nin satışta yüzde 10 olarak uygulanmasının işletmeler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirtti. Bu farkın sektör açısından sürdürülebilir olmadığını ifade eden Özcan, düzenlemelerin yatırımcı lehine revize edilmesi gerektiğini söyledi.

‘TURİZM DESTEKLENİRSE EKONOMİ GÜÇLENİR’

2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin 65 milyar doların üzerinde turizm geliri ve yaklaşık 64 milyon ziyaretçi hedeflediğini hatırlatan Özcan, turizmin ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığını vurguladı. Jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetler nedeniyle sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Özcan, şu değerlendirmede bulundu: “Turizm, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biridir. Bu nedenle sektörümüzün hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi, Eximbank kredileri, vergi avantajları ve teşviklerden etkin şekilde yararlandırılması büyük önem taşımaktadır. Sağlanacak vergi indirimi ve KDV düzenlemeleri, sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynayacaktır.” ALTİD Başkanı Cem Özcan, turizm sektörünün hak ettiği destekleri almasının hem sektörün moralini yükselteceğini hem de Türkiye ekonomisinin güçlenmesine doğrudan katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN