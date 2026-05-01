Toplantıya; Alanya Belediye Başkanı ve önceki dönem Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, kamu kurumu temsilcileri ve vakfın hazurun üyeleri katılım sağladı. Genel kurulun açılışında katılımcılara hitap eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, vakfın Alanya turizmindeki 30 yıllık köklü geçmişine ve birleştirici gücüne dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ALTAV Başkanlığı görevini devrettiğini hatırlatan Özçelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "ALTAV, kentimizin tanıtımını koordineli ve ortak akılla yürütmek hedefiyle yaklaşık 30 yıl önce turizmcilerimiz ve Alanya’nın kanaat önderleri tarafından kurulmuştur. Bu güçlü yapı, bugün de Alanya turizminin en önemli güçlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Sayın Abdurrahman Açıkalın, ALTAV Başkanı olarak önemli çalışmalara imza atmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN "5’Lİ BİRLİK VURGUSU”

“Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle her zaman en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diyen Başkan Özçelik, “5’li birlik' adını verdiğimiz Kaymakamlığımız, Belediyemiz, ALTAV, ALTSO ve ALTİD ile güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Bu birliktelikle ulusal ve uluslararası fuarlarda Alanya’mızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yeni vizyonumuzla Alanya’yı her platformda ve fuarda daha görünür kılmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Alanya’yı turizmde her zaman bir adım önde tutmaktır” diye konuştu.

RAPORLAR İBRA EDİLDİ, 2026 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Açılış konuşmalarının ardından genel kurulun resmi gündemine geçildi. Divan heyeti yönetiminde geçmiş dönem faaliyet raporu ve mali tablolar okunarak üyeler tarafından oylandı. Her iki raporda oy birliği ile ibra edildi.

VAKIF GELİRLERİ: 50 MİLYON 271 BİN TL

- Bağış, yardım ve iktisadi işletme gelirleri: 50 milyon TL

- Faiz gelirleri: Bin TL

- Kambiyo karları: 150 bin TL

- Diğer gelirler: 120 bin TL

VAKIF GİDERLERİ: 45 MİLYON 175 BİN 500 TL

- Hizmet giderleri: 39 bin 650 TL

- Seyahat ve yolluklar: 3 milyon 500bin TL

- Hediyelik eşya giderleri: 1 milyon .500 bin TL

- Tanıtım giderleri: 27 milyon TL

- Nakliye giderleri: 150 bin TL

- Fuar stand ve eşya giderleri: 2 milyon 500 bin TL

- Temsil ve ağırlama giderleri: 5 milyon TL

- Ücret giderleri: 5 milyon TL

- Büro giderleri: 500 bin TL

- Vergi, resim ve harçlar: 25 bin TL

Gelir fazlası: 5 milyon 96 bin TL

BAŞKAN AÇIKALIN VE YENİ YÖNETİMİ GÖREV BAŞINDA

Genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri olan Vakıf Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu üyelikleri seçimi açık oylama usulüyle gerçekleştirildi. Geçtiğimiz süreçte başkanlık görevini yönetim kurulu kararıyla devralan Abdurrahman Açıkalın, bu kez doğrudan genel kurul üyelerinin karşısına çıktı. Seçime tek aday olarak giren Açıkalın, üyelerin oylarıyla başkanlığa seçilerek hem güven tazeledi hem de ALTAV'daki "seçilmiş başkanlık" dönemini resmen başlatmış oldu.

ALTAV’DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANDI

Genel kurulda, Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine ve Vakıf İktisadi İşletmesi Müdürler Kuruluna huzur hakkı ödenmesine yönelik tüzük değişikliğinin yapılması, Vakıf İktisadi İşletmesine kredi kartı çıkarılması hususunda Vakıf Yönetim Kuruluna resmi yetki verilmesi ve İlerleyen dönemde vakfa ait bir şirket kurulabilmesine olanak tanıyan tüzük değişikliğinin yapılması hususunda da vakfın idari ve ticari işleyişini güçlendirecek üç önemli madde daha görüşülerek onaylandı. ALTAV Olağan Seçimli Genel Kurulu, üyelerin dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından gerçekleştirilen kapanış ile sona erdi.

İŞTE AÇIKALIN’IN YENİ EKİBİ:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Abdurrahman Açıkalın, Hakan Hatipoğlu, Gökçe Aydoğan Ergün, Alper Gencelli, Şükrü Cimrin, ALTİD, ALTSO, TÜRSAB, Emre Kalan

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Gülşah Okan, Hüseyin Gümrükçüler, İzzet Köseoğlu, Meltem Küçüker, Erdem Gürşen

Danışma Kurulu Asil Üyeler: Cengiz Topçu, Cüneyt Darı, Nuri Can, ALKÜ, Alanya Üniversitesi.