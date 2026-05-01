İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in, Antalyaspor’a destek amacıyla yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu açıklamanın zamanlaması ve içeriği, Alanya kamuoyunda haklı bir rahatsızlık yaratmıştır. Bugün Süper Lig’de kalma mücadelesi veren sadece Antalyaspor değildir. Alanyaspor da aynı şekilde zorlu bir süreçten geçmekte, şehrimizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır."

BELEDİYE TÜM İLÇELERE EŞİT MESAFEDE OLMALIDIR

"Hal böyleyken, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi tüm ilçelere eşit mesafede olması gereken bir kurumun, yalnızca bir kulüp lehine açıklama yapması ve Alanya dahil tüm ilçelerden Antalyaspor’a destek istemesi kabul edilemez bir taraflılıktır. Belediyeler, bir şehrin tüm değerlerine sahip çıkmakla yükümlüdür. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanyaspor’u Antalya’nın bir değeri olarak görmemekte midir? Zor zamanlardan geçen ve ligde kalma mücadelesi veren Alanyaspor’a neden aynı hassasiyet gösterilmemektedir? Alanyaspor sevdalıları olarak, CHP Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya’mıza verilen Mahmutlar’da tesis yapma sözünü daha unutmadık."

AYRIMCILIKTAN UZAK ADİL BİR DİL ESAS OLMALIDIR

"Kamu gücünü kullananların; ayrımcılıktan uzak, adil ve kapsayıcı bir dil kullanması ve eylemde bulunması esastır. Antalyaspor ligde kalsın ama Alanyaspor ligden düşsün mü isteniyor? Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu tutumuyla alakalı Alanya Belediyesi ve yöneticilerinin tavrını ve görüşünü merak etmekteyiz. Alanya Belediyesi’nin ve yöneticilerinin Alanyaspor’a sahip çıkma ile ilgili aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

Yapılan bu açıklama, maalesef Alanya halkımızı derinden yaralamıştır. Bizler İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak; Alanyaspor’un her koşulda arkasında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, Antalya Büyükşehir yönetimini tüm ilçelere ve Antalya’nın ortak tüm değerlerine eşit yaklaşmaya davet ediyoruz."

ANTALYA SADECE MERKEZDEN İBARET DEĞİLDİR

"Unutulmamalıdır ki; Antalya sadece merkezden ve Antalyaspor’dan ibaret değildir, Alanyaspor da bu büyük şehrin ayrılmaz ve güçlü bir parçasıdır. Umudumuz odur ki, Antalya’nın ortak iki değeri olan Antalyaspor ve Alanyaspor el ele Süper Lig’de kalır ve Antalya ilimizi birlikte temsil ederler." İfadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

