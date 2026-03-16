AK PARTİ Alanya İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla dün Kapalı Salı Pazarı’nda geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. “Gönül Sofrası” adı verilen etkinlikte çok sayıda vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu yaşadı. Programa AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.



'RAMAZAN’IN BEREKETİNİ HEP BİRLİKTE PAYLAŞTIK'

Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, iftar programına katılan herkese teşekkür etti. Tavlı, “Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşadığımız Gönül Soframızda kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadık. Programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Milletvekilimiz Sayın Mustafa Köse’ye ve İl Başkanımız Sayın Ali Çetin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ramazan ayının bereketinin; kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)