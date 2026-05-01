GELENEKLER YAŞATILDI

Saki Events Davet Evi'nde gerçekleşen organizasyonda, ilk olarak kız isteme merasimi gerçekleştirildi. Aile büyüklerinin hazır bulunduğu törende gelenekler eksiksiz yerine getirilirken, samimi ve sıcak anlar yaşandı. İki ailenin kaynaştığı bu özel günde duygusal anlar da dikkat çekti.

YÜZÜKLER AİLE BÜYÜKLERİNDEN

Kız isteme merasiminin ardından nişan yüzükleri takıldı. Genç çiftin yüzüklerini gelinin babası Mehmet Keleş ile damadın babası Yusuf Demir takarken, mutluluğun simgesi olan kırmızı kurdeleyi ise eski Süper Lig hakemi ve TFF gözlemcisi Mustafa Kamil Abitoğlu kesti. Alkışlar eşliğinde kesilen kurdele, çiftin yeni hayatlarına attığı ilk adımın simgesi oldu.

SEVDİKLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Nişan törenine çiftin yakın dostları ve aile büyükleri katılırken, davetliler genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Gecede tebessümler, iyi dilekler ve hatıra fotoğrafları öne çıktı.

İKRAMLAR VE MUTLU FİNAL

Törenin sonunda davetlilere çikolata ve kolonya ikram edildi. Neşeli sohbetler ve samimi atmosfer eşliğinde sona eren nişan töreni, hafızalarda güzel anılar bıraktı. Meliha Keleş ve Muhammet Demir çifti, bu özel günle birlikte hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atarken, davetliler de genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti. Cemali AYDINOĞLU