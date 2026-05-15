Zonguldak’ta kendisini bir katılım finans şirketi temsilcisi olarak tanıttığı ve vatandaşlara ev sahibi olma vaadiyle para topladığı iddia edilen İlayda A. (31) ile birlikte hareket ettiği öne sürülen eşi M.A. (28), düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, kent merkezinde yaşayan A.K.’nin, ev satın almak amacıyla İlayda A. ile sözleşme yaparak bir yıldan uzun süre ödeme yapmasının ardından dolandırıldığını fark ederek savcılığa başvurmasıyla başladı.

DEKONTLARDAKİ FARKLILIK ŞÜPHEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Savcılık incelemesinde ödeme dekontlarında yazı karakteri ve punto farklılıkları tespit edilmesi üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, İlayda A.’nın 2024 yılında söz konusu firmadan ayrıldığı, ancak bu durumu gizleyerek şirket çalışanı gibi davranmaya devam ettiği ve yeni sözleşmeler düzenleyerek para topladığı iddia edildi.

MANİSA, MERSİN VE ZONGULDAK’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri tarafından yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Manisa, Mersin ve Zonguldak’taki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli çift Manisa’da yakalandı.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda sözleşme ve dekont ele geçirilirken, bilgisayarlar ile cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el konuldu.

100 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 10’dan fazla kişiyi toplam 3,5 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesinde, hesaplarda 100 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin, halen şirkette çalıştığını göstermek amacıyla mühürlü ve imzalı belgeler düzenlediği de öne sürüldü.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlayda A. ve M.A., Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma devam ettiği için iddialar, yargı süreci sonunda netlik kazanacak.