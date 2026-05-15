Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük hasara neden oldu. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü afet sonrası köylerde adeta savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Hortumun ardından bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan hasar tespit çalışması yaparken diğer yandan yolları kapatan devrilen ağaçları kaldırdı.

HORTUM CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Sungurlu ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında oluşan hortumun ilerlediği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde dev hava sütununun kısa sürede köylere ulaştığı ve çatıları savurduğu görüldü.

Köylerde birçok evin çatısı uçarken elektrik direkleri devrildi. Bazı ahırlar ve tarım yapıları da zarar gördü. Bölgedeki enerji kesintisinin devam ettiği öğrenildi.

“BİNALARIN YÜZDE 80’İ OTURULAMAYACAK DURUMDA”

Hasar gören köylerde inceleme yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, özellikle Oyaca köyünde durumun ağır olduğunu söyledi.

Çalgan açıklamasında, “Hasar büyük ama sevincimiz can kaybının olmaması. 5 yaralımız var. Özellikle Oyaca köyümüzde binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda” dedi.

Vali Çalgan, evleri zarar gören vatandaşların AFAD çadırları ve köy konağında misafir edileceğini belirtti. İlçe merkezinde konaklama imkanı sunulduğu ancak birçok vatandaşın köylerini bırakmak istemediği öğrenildi.

KÖYLERDE TEMİZLİK VE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Bölgede bugün boyunca temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etti. Ekipler devrilen elektrik direkleri nedeniyle kontrollü çalışma yürütürken, vatandaşlar da evlerinden savrulan eşyaları toplamaya çalıştı.

Çorum Sungurlu hortum felaketi sonrası tarım alanlarında da ciddi zarar oluştuğu belirtiliyor. Yetkililer, kesin hasarın yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşeceğini açıkladı.