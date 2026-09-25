Alanya büyüyor.

Yeni yollar, çevre yolu bağlantıları, ulaşım yatırımları, enerji projeleri ve altyapı çalışmaları şehrin çehresini her geçen gün değiştiriyor. Bu yatırımlar bir yandan ulaşımı ve şehirleşmeyi kolaylaştırırken, diğer yandan bazı taşınmaz sahipleri açısından farklı bir süreci beraberinde getiriyor; kamulaştırma.

Bir yol güzergahı taşınmazınızdan geçiyorsa, bir enerji projesi taşınmazınızın bir bölümünü kapsıyorsa veya yıllardır sahip olduğunuz taşınmazın tamamı ya da bir kısmı kamu yatırımı nedeniyle elinizden çıkacaksa, konu artık yalnızca bir imar veya ulaşım meselesi olmaktan çıkıyor ve doğrudan mülkiyet hakkınız gündeme geliyor.

Önümüzdeki dönemde daha fazla taşınmaz sahibinin karşılaşabileceği bu süreçte bilinmesi gereken temel husus ise şu:

Kamulaştırma, idarenin belirlediği bedeli vatandaşın kabul etmek zorunda olduğu basit bir işlem değildir.

Kamulaştırmanın da Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş kuralları vardır.

“ Devlet burayı alacakmış” demek, sürecin bittiği anlamına gelmez

Kamulaştırma sürecinde vatandaşların yaptığı en yaygın hatalardan biri, idarenin ilk teklifini nihai bedel olarak görmek.

Oysa idarenin teklif ettiği bedel ile mahkeme tarafından belirlenecek kamulaştırma bedeli aynı şey değildir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca, kamulaştırma yapılacak taşınmazın öncelikle pazarlık yoluyla satın alınması ve tarafların anlaşması mümkündür. Anlaşma sağlanamadığında ise kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından belirlenmesi gündeme gelebilir.

Bu nedenle taşınmaz sahibi açısından asıl mesele yalnızca “Bana ne kadar teklif edildi?” sorusu değildir.

Asıl soru şudur:

Taşınmazın gerçek değerini belirlemek neden önemli?

Alanya'nın gayrimenkul piyasası, Türkiye’nin birçok bölgesinden farklı dinamiklere sahip.

Turizm, nüfus artışı, konut yatırımları, yeni ulaşım bağlantıları, imar gelişmeleri ve bölgenin ekonomik yapısı taşınmazların değerini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle bir taşınmazın değeri belirlenirken yalnızca yakındaki başka bir parselin satış fiyatına bakılması yeterli olmayabilir. Önemli olan, gösterilen taşınmazın gerçekten emsal niteliğinde olup olmadığıdır.

Örneğin;

İmar durumu aynı mı?

Yapılaşma hakkı nedir?

Yola cephesi ve ulaşım imkanları benzer mi?

Konut veya ticari kullanım bakımından aynı özelliklere sahip mi?

Ana yola, denize veya yerleşim merkezine uzaklığı benzer mi?

Satış tarihi kamulaştırma tarihine yakın mı?

Yüzölçümü ve geometrik yapısı karşılaştırılabilir mi?

Bunların her biri taşınmaz değerlemesinde önem taşıyan unsurlardır.

Çünkü yanlış emsal, doğrudan yanlış bir değer hesabına yol açabilir.

Tarla ile arsa aynı şekilde değerlendirilmez.

Kamulaştırma dosyalarında taşınmazın hukuki ve fiili niteliği de büyük önem taşır.

Alanya'nın kırsal mahallelerinde bulunan tarım arazileri ile şehirleşme baskısının bulunduğu bölgelerdeki taşınmazların ekonomik özellikleri aynı değildir.

Bir tarım arazisinin değerinde ürün verimi, sulama imkanı, ürün deseni, üretim kapasitesi, ulaşım ve tarımsal kullanım özellikleri önem kazanabilir.

İmarlı bir arsanın değerlendirilmesinde ise emsal satışlar, yapılaşma hakkı, kullanım kararı, parselin konumu, cepheleri ve ulaşım olanakları gibi unsurlar ön plana çıkar.

Dolayısıyla bilirkişi raporunda taşınmazın niteliğinin doğru belirlenmesi, bedel tespitinin en önemli aşamalarından biridir.

Taşınmazın Tamamı Kamulaştırılmıyorsa Mesele Bitmiyor

Kamulaştırma her zaman taşınmazın tamamını kapsamaz. Bazen parselin yalnızca bir bölümü yol veya başka bir kamu yatırımı için alınır. Örneğin 10 dönümlük bir taşınmazın 2 dönümü yol için kamulaştırılmış olabilir. İlk bakışta geriye 8 dönüm kaldığı için büyük bir sorun olmadığı düşünülebilir. Fakat kalan bölümün durumu ayrıca incelenmelidir.

Kamulaştırmadan sonra;

Parselin geometrisi bozulmuş olabilir.

Yola ulaşım zorlaşmış olabilir.

Tarımsal faaliyet sürdürülemez hale gelebilir.

Kalan bölümdeki yapılaşma imkanı değişebilir.

Taşınmazın ekonomik bütünlüğü zarar görebilir.

Bu nedenle kısmi kamulaştırmada yalnızca kamulaştırılan kısmın bedeline değil, somut olayın özelliklerine göre geride kalan bölüm üzerindeki ekonomik etkilere de bakılması gerekir.

Önemle belirtmek gerekir ki kamulaştırma veya kısmi kamulaştırma sonrası kalan kısımlarda da değer artışı da bu süreçte göz önüne alınmalıdır. Nitekim kamulaştırma veya kısmi kamulaştırma işlemleri sadece kamulaştırma sürecini tamamladık bitti gibi değil, kalan kısımlar için değer artışları ile birlikte ele alınması gereken kritik bir süreçtir.

Kamulaştırma yalnızca yol projelerinde karşımıza çıkmıyor

Alanya'da taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma ile karşılaşabileceği alanlardan biri de enerji yatırımları. Bu örnekler, kamulaştırmanın yalnızca yol güzergahındaki taşınmaz sahiplerini ilgilendirmediğini gösteriyor.

Enerji nakil hatları, trafo ve enerji tesisleri, altyapı yatırımları ve diğer kamu hizmetleri nedeniyle de mülkiyet hakkına yönelik müdahaleler söz konusu olabilir.

Antalya-Alanya Otoyolu ve acele kamulaştırma

Alanya ve çevresini ilgilendiren en önemli önemli projelerden biri Antalya-Alanya Otoyolu.

29 Mart 2025 tarihli ve 9708 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serik-Alanya arasındaki otoyol ve bağlantı yolları kapsamında bazı taşınmazlar hakkında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre acele kamulaştırma kararı verildi.

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırma usulünden farklı ve özel bir yöntem. Ancak “acele kamulaştırma” ifadesi, taşınmazın gerçek değerinin idare tarafından tek taraflı ve kesin olarak belirlendiği anlamına gelmez.

Burada iki farklı hususu birbirinden ayırmak gerekir: taşınmaza daha erken el konulabilmesi ile nihai kamulaştırma bedelinin belirlenmesi aynı hukuki aşama değildir. Bu nedenle acele kamulaştırma kararıyla karşılaşan taşınmaz sahibinin, sürecin hangi aşamada olduğunu ve hangi hukuki yolların bulunduğunu gecikmeden değerlendirmesi gerekir.

Bilirkişi raporunda yalnızca son rakama bakmayın

Kamulaştırma dosyalarında bilirkişi raporu çoğu zaman en önemli belgelerden biridir. Ancak raporun yalnızca son sayfasındaki rakama bakmak yeterli değildir. Örneğin bilirkişi taşınmazın metrekare değerini 15.000 TL olarak belirlemiş olabilir.

Burada sorulması gereken asıl sorular şunlardır:

Bu rakama nasıl ulaşıldı?

Hangi emsaller kullanıldı?

İmar durumları aynı mı?

Konumları karşılaştırılabilir mi?

Yüzölçümleri ve kullanım özellikleri benzer mi?

Taşınmazın olumlu ve olumsuz özellikleri hesaba katılmış mı?

Kısmi kamulaştırma söz konusuysa geride kalan bölüm üzerindeki etkiler değerlendirilmiş mi?

Kamulaştırma hukukunda teknik hukuki değerlendirme ile gayrimenkul değerleme bilgisinin kesiştiği nokta tam olarak burasıdır.

Alanya'da kamulaştırma neden daha fazla gündeme gelecek?

Alanya yalnızca nüfusu artan bir şehir değil. Aynı zamanda yeni ulaşım bağlantıları, çevre yolu projeleri, enerji yatırımları, turizm ve konut yatırımlarıyla sürekli değişen bir bölge.

Bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenebilir. Bunun sonucu olarak yol, enerji, altyapı ve diğer kamu yatırımları nedeniyle taşınmazlar üzerindeki kamu müdahalelerinin farklı şekillerde gündeme gelmesi mümkündür. Burada mesele kamu yatırımlarına karşı çıkmak değil, bir şehrin gelişebilmesi için yolların, enerji altyapısının ve diğer kamu hizmetlerinin yapılması elbette gereklidir.

Ancak kamu yatırımı yapılırken taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkının da hukuk kuralları çerçevesinde korunması gerekir. Yol yapılabilir, otoyol yapılabilir, enerji hattı kurulabilir veya kamu hizmeti gerçekleştirilebilir. Fakat bütün bunlar yapılırken taşınmaz sahibine Anayasa'nın ve ilgili kanunların öngördüğü güvencelerin sağlanması gerekir.

Son söz: Alanya'nın yolları yapılırken vatandaşın hakkı da korunmalı

Alanya'nın gelişmesi hepimizin ortak menfaatidir.

Yeni yolların yapılması, ulaşımın rahatlaması, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi şehrin geleceği açısından önem taşıyor.

Fakat kamu hizmetinin büyüklüğü, bireyin mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz. Hatta büyük kamu projeleri, hukuk devletinin en önemli sınavlarından biridir. Çünkü kamulaştırma söz konusu olduğunda devletin kamu gücü vardır. Taşınmaz sahibinin ise çoğu zaman elinde kalan en önemli güvence, hukuk tarafından tanınan haklarıdır.

Bu nedenle kamulaştırma hukukunun amacı kamu yatırımlarını engellemek değil; kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkı arasındaki dengenin kanunun çizdiği sınırlar içinde kurulmasını sağlamaktır.

Alanya büyümeye ve değişmeye devam edecek. Yeni yollar yapılacak, yeni projeler gündeme gelecek, şehrin sınırları ve ulaşım bağlantıları değişecek. Ancak şehir büyürken şu ilkenin de göz ardı edilmemesi gerekir:

Yolun genişlemesi, vatandaşın hakkının daralması anlamına gelmemelidir.

Bir taşınmaz sahibi açısından kamulaştırma sürecindeki temel soru da aslında burada ortaya çıkıyor:

Taşınmazımı kamu yararı için alıyorsanız, bana hukuk düzeninin öngördüğü gerçek ve adil karşılığı veriyor musunuz?