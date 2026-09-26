Emniyet Teşkilatı Sendikası, teşkilat mensuplarının yaşadığı ağır çalışma koşulları, ekonomik sıkıntılar ve özlük haklarındaki yetersizlikler nedeniyle Türkiye genelinde eylem kararı aldı. Sendika yönetimi, sorunların çözümü için 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra iş bırakacaklarını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, teşkilat içindeki tablo giderek ağırlaşıyor. Son beş gün içinde yedi emniyet mensubu hayatını kaybederken, geçen hafta Bursa ve İstanbul'da görevli iki yardımcı hizmetler sınıfı personeli yaşamına son verme girişiminde bulundu. Tedavileri süren personellerin yanı sıra, dün Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir polisin intihar etmesi sendika tarafından bardağı taşıran son gelişme olarak değerlendirildi.

TALEPLER NELER?

Yönetim kurulu değerlendirmesinde, mobbing iddiaları ve emeklilikteki gelir kayıplarının çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmaması ve birinci dereceye gelen kamu görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmemesi temel sorunlar arasında sıralandı. Sendika, yaşanan can kayıplarına işaret ederek mevcut tablonun artık görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Birinci dereceye ulaşan memurlar için 3600 ek gösterge, özellikle emeklilik dönemindeki maaş ve ikramiye hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. Bu düzenlemenin eksikliği, emniyet mensuplarının emekli olduklarında ciddi bir gelir kaybı yaşamasına yol açıyor. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin de benzer şekilde özlük haklarında iyileştirme beklemesi, teşkilat içindeki ekonomik beklentilerin temelini oluşturuyor.

Eylem kararında, sorunları sadece sıralamanın ötesine geçerek seslerini topluca duyurma vaktinin geldiği ifade edildi. 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek iş bırakma eyleminin, yıllardır çözülemeyen sosyal ve ekonomik problemlere dikkat çekmesi hedefleniyor.