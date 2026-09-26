T.C. Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası Başpehlivanlık boyu birinci tur müsabakaları tamamlandı. Müsabaka komitesinin bildirdiği sonuçlara göre, erken final niteliğindeki eşleşmelere sahne olan ilk turda yarı finale yükselen isimler netleşti.

Erken final olarak değerlendirilen eşleşmelerden birinde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk çayıra çıktı. Okulu, puanlamaya gidilmeyen müsabakanın henüz 7. dakikasında rakibini mağlup ederek üst tura çıkan ilk isim oldu. Bir diğer dikkat çeken mücadelede ise Erkan Taş, amcasının oğlu Yusuf İslam Taş'ı yenerek adını yarı finale yazdırdı.

KISPETİ YIRTILAN MUSTAFA TAŞ TURLADI

Ali Gürbüz ile Mustafa Taş arasındaki zorlu mücadelede, Mustafa Taş'ın kıspetinin yırtılması nedeniyle güreşe bir süre ara verildi. Aranın ardından devam eden karşılaşmada Mustafa Taş, rakibi Ali Gürbüz'ü kepçe hareketiyle mağlup etmeyi başardı. Günün bir diğer müsabakasında ise Seçkin Duman, başpehlivanlık boyuna yeni yükselen Sinan Yıldız'ı 28. dakikada yenerek tur atlayan bir diğer isim oldu.

ERKEN FİNALLERİN TURNUVAYA ETKİSİ NEDİR?

Yağlı güreş turnuvalarında kura çekimi dinamikleri, favori gösterilen başpehlivanların ilk turlarda birbirleriyle eşleşmesine neden olabiliyor. Bu durum turnuvanın ilerleyen aşamalarındaki rekabet dengesini doğrudan etkilerken, izleyicilere henüz ilk turda final seviyesinde müsabakalar izleme imkanı sunuyor. Antalya bölgesi başpehlivanlarının ağırlıkta olduğu organizasyon, güreş camiası ve bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.