A Milli Futbol Takımı, UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup 2. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanda, takım fiziksel durumlarına göre iki farklı programa ayrıldı. Fransa müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular, maç sonrası toparlanma amacıyla sadece yenilenme antrenmanı yaptı. Kadronun geri kalanı ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik organizasyonlar ve şut çalışması gerçekleştirdi.

ORKUN KÖKÇÜ SAHAYA İNDİ

Kamp döneminin başından bu yana ayak parmağındaki ağrı sebebiyle takımla birlikte çalışamayan Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu. TFF'nin aktardığı bilgiye göre orta saha oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.

ZORLU FİKSTÜRDE ROTASYON HAZIRLIĞI

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada gerçekleştirilen taktik maçla İtalya karşılaşmasının ilk provası yapıldı. Fransa maçının ardından kadro derinliğini korumak isteyen teknik heyet, oyuncuların maç yükünü dengeleyerek Bursa'daki kritik mücadelede en yüksek fiziksel verimi almayı hedefliyor.