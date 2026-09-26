Anahtar Parti Alanya Kurucu İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve parti yönetimi, Dim Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DİMDER) ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Dim vadisi ve çevresindeki mahallelerin temel ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Ziyaret kapsamında Dim bölgesine bağlı 12 mahallenin sakinleri tarafından iletilen talepler değerlendirildi. Toplantıda özellikle ulaşım, altyapı, tarımsal sulama, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi bölgenin öncelikli sorunları üzerinde duruldu. Akkuş ve beraberindeki heyet, vatandaşların beklentilerini tek tek dinleyerek not aldı.

DİM BÖLGESİNİN ÖNCELİKLERİ NELER?

Alanya'nın hem tarımsal üretim hem de kırsal turizm açısından stratejik noktalarından biri olan Dim bölgesinde, coğrafi yapıdan kaynaklanan altyapı ve sulama ihtiyaçları uzun süredir bölge halkının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Siyasi partilerin bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü bu tür istişareler, yerel sorunların çözüm mercilerine taşınmasında önemli bir köprü işlevi görüyor.

ORTAK AKIL VURGUSU

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Akkuş, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini bildirdi. Alanya'nın tüm mahallelerinde istişare kültürünü güçlendireceklerini belirten Akkuş, ev sahipliği için DİMDER

Başkanı Yakup Erat ve dernek yönetimine teşekkür etti. Parti teşkilatının sahadan gelen talepler doğrultusunda kırsal mahallelerle temaslarını sürdüreceği aktarıldı.