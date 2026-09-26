Güneydoğu Asya kökenli tropikal bir tür olan ve besin değeriyle öne çıkan liçi (Litchi chinensis), Türkiye'nin güney sahillerinde üretilmeye başlandı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, halk arasında "kral meyvesi" olarak da bilinen bu ürün, özellikle Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile Mersin hattındaki mikroklima alanlarında yetiştiriliyor.

Dışı kırmızı kabuklu, içi ise şeffaf ve etli bir yapıya sahip olan liçi, yüksek C vitamini oranıyla dikkat çekiyor. Tek bir porsiyonu günlük C vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşılayarak bağışıklık sistemine doğrudan destek sağlıyor. Ayrıca içeriğindeki oligonol ve polifenol gibi antioksidanlar sayesinde hücre yapısını koruyup yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor.

SAĞLIĞA ETKİLERİ NELERDİR?

Potasyum ve bakır açısından oldukça zengin olan tropikal meyve, kan basıncının dengelenmesinde, kan dolaşımının düzenlenmesinde ve kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Sindirimi kolaylaştıran düşük kalorili yapısı, taze tüketimin yanı sıra dondurma, tatlı ve meyve suyu sektörlerinde de hammadde olarak değerlendirilmesine olanak tanıyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Çin, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerin doğal bitkisi olan liçi, don olaylarının yaşanmadığı, yazları sıcak ve nemli geçen bölgelerde verim veriyor. Bu iklim koşullarını tam olarak karşılayan Alanya, Gazipaşa ve Mersin (Erdemli, Anamur, Silifke) hattında kurulan yeni ticari bahçeler, bölge tarımı için alternatif bir ürün olarak yakından takip ediliyor. Akdeniz kıyı şeridindeki bu üretim alanlarının artmasıyla, ürünün yerel pazardaki bulunabilirliğinin de yükselmesi hedefleniyor.