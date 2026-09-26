Kaş'ın Gelemiş Mahallesi'nde bulunan Patara Antik Kenti, binlerce yıllık tarihi kalıntıları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilere kapılarını açıyor. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Likya döneminden günümüze ulaşan yapıların yanı sıra bölgedeki kum tepeleri ve uzun plaj büyük ilgi görüyor.

Fethiye ile Kalkan arasındaki Xanthos Vadisi'nde yer alan kent, antik çağlarda bölgenin en önemli siyasi ve ticari merkezlerinden biriydi. Likya Birliği içinde üç oy hakkına sahip altı büyük şehirden biri olan Patara, aynı zamanda birliğin meclis toplantılarına da ev sahipliği yapıyordu.

ROMA DÖNEMİNDEN KALAN ANITSAL YAPILAR

Ziyaretçileri kentin girişinde milattan sonra 100 yılına tarihlenen Zafer Takı karşılıyor. Antik kentin içinde tiyatro, hamam, tapınak ve agora gibi birçok yapı günümüze ulaşmayı başardı. Milattan sonra 147'deki depremin ardından yeniden inşa edilen tiyatro, kentin geniş bir açıyla izlenmesine olanak tanıyor. Ayrıca, İmparator Hadrian ve eşi Sabina döneminde milattan sonra 2'nci yüzyılda yapılan Granarium, kentin ekonomik gücünü yansıtıyor.

LİKYA MECLİSİ DEMOKRASİ TARİHİNDE NASIL BİR YERE SAHİP?

Antik kentte bulunan Likya Birliği Meclis Binası, dünya demokrasi tarihi açısından büyük bir önem taşıyor. Birliğe üye olan Tlos, Pinara, Ksanthos, Myra ve Olympos gibi kentlerin temsilcileri, dönemin en ileri yönetim modellerinden birini bu binada uyguluyordu. Oransal temsil sisteminin kullanıldığı bu yapı, günümüzdeki modern parlamentoların da ilham kaynakları arasında kabul ediliyor.

12 KİLOMETRELİK KUMSAL VE ÇÖL MANZARASI

Tarihi dokunun hemen yanında uzanan 12 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı, caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı olduğu için özel kurallarla korunuyor. Kıyı boyunca rüzgarın etkisiyle şekillenen ve yüksekliği 30 metreyi bulan kum tepeleri ise bölgeye çölü andıran bir atmosfer katıyor. Fotoğraf tutkunları, özellikle gün batımında kum tepeleri üzerinde oluşan ışık oyunlarını kaydetmek için bölgeyi sıkça tercih ediyor.